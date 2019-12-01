Motociclista pierde la vida al accidentarse en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro

Motociclista pierde la vida al accidentarse en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 18:12:27
El Marqués, Querétaro, a 14 de septiembre de 2025.- La tarde de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera estatal 200, en donde un joven motociclista perdió la vida, luego de ser atropellado por un camión suburbano.

El accidente, ocurrió a la altura de Saldarriaga en el municipio de El Marqués, en dirección a Querétaro, luego de que el ahora occiso perdiera el control de su unidad, luego de que presuntamente se tomara una selfie junto con su hermano, quien también iba a bordo de otra motocicleta.

Al perder el control, el joven, cayó a la cinta asfáltica, y posteriormente una unidad de transporte suburbano, le pasó por encima, lo que causó que perdiera la vida.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal de El Marqués y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
