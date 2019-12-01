Torres Piña lidera encuesta de RUBRUM por la gubernatura de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 20:00:26

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Carlos Torres Piña lidera la más reciente encuesta de RUBRUM por la gubernatura del estado, abanderado por la coalición de los partidos Morena, del Trabajo, y Verde Ecologista de México (Morena-PT-PVEM).

El ejercicio de medición publicado este día 15 de octubre pone al ex secretario de Gobierno al frente de otros perfiles, con un 36.9 por ciento de las preferencias a la pregunta “Si el día de hoy fueran las votaciones para elegir gobernador en el estado de Michoacán, ¿por cuál de los siguientes candidatos, partidos o alianzas votaría usted?”.

Cabe señalar que el coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional deja por debajo a perfiles como Grecia Quiroz, quien obtiene 26.7 por ciento.

Sin embargo, deja aún más abajo al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez 17.2 por ciento, representando a la coalición de Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PAN-PRI).