Morelia: más de 2 mil jóvenes participan en foro de ciberseguridad en la UTM

Morelia: más de 2 mil jóvenes participan en foro de ciberseguridad en la UTM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 18:59:37
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Con el objetivo de prevenir delitos digitales y fomentar el uso responsable de la tecnología, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó el foro de ciberseguridad “Desconék-tate, Reconék-tate” en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), donde participaron alrededor de 2 mil estudiantes.

Durante el evento, el fiscal general Carlos Torres Piña dirigió un mensaje a las juventudes, en el que las exhortó a utilizar las herramientas digitales de manera consciente y a evitar situaciones que puedan ponerlas en riesgo. En ese sentido, destacó la importancia de asumir un papel activo y responsable frente al entorno digital.

El funcionario explicó que este tipo de actividades no solo buscan informar, sino también generar reflexión sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales, particularmente en la vida personal, familiar y social.

Asimismo, advirtió sobre riesgos como el grooming, el sexting y los fraudes digitales, los cuales pueden afectar a las y los jóvenes si no cuentan con la información y las herramientas necesarias para prevenirlos. También señaló que el uso desmedido de la tecnología puede propiciar una desconexión emocional con el entorno cercano.

Torres Piña subrayó que el propósito del foro es promover un equilibrio entre la vida digital y la convivencia cotidiana, impulsando la comunicación y la toma de decisiones informadas entre las juventudes.

Finalmente, la FGE reiteró que estos foros forman parte de una estrategia permanente enfocada en acercarse a las y los jóvenes, atender sus inquietudes y fortalecer su seguridad en entornos digitales, como parte de un compromiso institucional orientado a la prevención y al desarrollo integral de este sector de la población.

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