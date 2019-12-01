Investigan robo de vales electrónicos en oficinas del IMSS-Bienestar en Michoacán

Investigan robo de vales electrónicos en oficinas del IMSS-Bienestar en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:31:51
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Autoridades federales iniciaron una investigación para localizar a los responsables del robo de vales electrónicos de despensa sustraídos de instalaciones de la Delegación del IMSS-Bienestar en Michoacán.

Según la información disponible, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público de la Federación, por la sustracción de estos apoyos destinados al personal de la Coordinación del IMSS-Bienestar en la entidad.

Los vales electrónicos formaban parte de la prestación denominada “medida de fin de año del ejercicio 2025”, dirigida a trabajadores del organismo.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de reunir los elementos necesarios que permitan identificar y proceder legalmente contra quien o quienes resulten responsables del delito.

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