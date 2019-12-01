Liberan a 11 policías acusados de servir a Jalisco, tras bloqueos por muerte del Mencho en Ecuandureo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 18:51:26

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2026.- Un juez de control concedió la suspensión del proceso y la libertad condicionada a los 11 policías municipales de Ecuandureo que habían sido detenidos por su presunta participación en bloqueos carreteros y quema de vehículos, hechos registrados tras la muerte de un supuesto líder criminal en la región.

Durante la audiencia realizada este lunes en la capital michoacana, la defensa de los uniformados presentó diversos argumentos y documentación que fueron analizados por el órgano jurisdiccional, el cual resolvió permitir que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, los policías deberán acudir a firmar periódicamente ante el juzgado cada 22 días, además de cumplir con otras condiciones establecidas por la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso penal, en el que finalmente se determinará su responsabilidad o inocencia.

Los hechos que originaron el caso se remontan al 22 de abril, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detuvo a 11 elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo, entre ellos el entonces director de Seguridad Pública, Jorge Andrés Valencia Sánchez.

Las autoridades los señalaron por su presunta participación en bloqueos carreteros y la quema de vehículos registrados tras la muerte de un presunto líder delincuencial vinculado a un grupo criminal que opera en la zona.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, los detenidos habrían participado en estas acciones utilizando capuchas para ocultar su identidad. Asimismo, durante las revisiones a las patrullas se reportó el hallazgo de sustancias ilícitas, además de que los agentes presuntamente no portaban identificación oficial.

Las indagatorias también señalan que en los teléfonos celulares de algunos de los policías se localizaron conversaciones en las que supuestamente recibían instrucciones para bloquear carreteras y obstaculizar el ingreso de corporaciones de seguridad al municipio.

Pese a la gravedad de los señalamientos, el juez determinó que los imputados podrán continuar el proceso en libertad bajo supervisión judicial, mientras el caso avanza en las siguientes etapas legales.