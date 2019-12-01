Fallece hombre tras ser atropellado en la autopista Siglo XXI, a la altura de Salvador Escalante, Michoacán

Fallece hombre tras ser atropellado en la autopista Siglo XXI, a la altura de Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:53:05
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Salvador Escalante, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en esta municipalidad, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida rúa, en las inmediaciones de la caseta Zirahuén, a la altura del kilómetro 59, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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