Greenpeace alerta por derrame petrolero en el Golfo de México; reportan 630 km de costa afectada

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- La organización ambientalista, Greenpeace México, alertó sobre la expansión de un derrame petrolero en el Golfo de México que ya afecta aproximadamente 630 kilómetros de litoral, lo que equivale a la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.

De acuerdo con la agrupación ambientalista, la situación en campo contrasta con los reportes oficiales. Mientras autoridades han señalado que las playas se encuentran limpias y Petróleos Mexicanos (Pemex) ha informado un avance del 85 por ciento en las labores de saneamiento, datos de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y testimonios de comunidades locales indican que el hidrocarburo continúa llegando a diversas zonas costeras.

Greenpeace señaló que gran parte de las playas no ha sido atendida y que el chapopote sigue arribando a múltiples puntos. Además, advirtió que las labores de limpieza se han concentrado principalmente en áreas con actividad turística, dejando sin atención otras zonas más alejadas.

La organización también mencionó que no se ha evaluado el impacto del derrame en los arrecifes, lo que podría representar un daño ambiental mayor. Asimismo, reportó que en días recientes se ha registrado la llegada de nuevas manchas de petróleo a playas previamente intervenidas, lo que agrava la situación.

Ante este panorama, Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal exigieron a las autoridades una respuesta inmediata y efectiva, que incluya la aplicación de planes de contingencia, la declaratoria de zonas de emergencia ambiental y acciones de restauración de ecosistemas.

Entre las medidas urgentes, destacaron la necesidad de reforzar las brigadas de limpieza con equipo adecuado, implementar protocolos para el manejo de residuos peligrosos y prestar especial atención a zonas vulnerables, como playas remotas y áreas de anidación de tortugas.