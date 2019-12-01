Hombre sufre fuerte descarga eléctrica y queda grave en Morelia

Hombre sufre fuerte descarga eléctrica y queda grave en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 19:22:08
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Un hombre se encuentra en estado delicado de salud, luego de que recibiera una descarga eléctrica tras pisar un cable de alta tensión, los hechos se registraron en la colonia La Quemada en Morelia.

Al respecto, se informó que los servicios de emergencia fueron alertados sobre un hombre que había sufrido una descarga eléctrica en la calle Manuel Aspiro.

Al sitio acudieron elementos de emergencia, quienes auxiliaron a Mario Alejandro A., de 27 años, quien presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de que, por accidente, pisó un cable de alta tensión.

Derivado de lo anterior, fue trasladado a un hospital para su valoración y atención médica.

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