Choque vehicular en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Uruapilla, deja dos heridos

Choque vehicular en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Uruapilla, deja dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 19:26:08
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Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Un saldo de dos personas heridas fue el que dejó el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en esta municipalidad.

De acuerdo con información de las autoridades, el accidente se ocurrió a la altura de la población de Uruapilla y se trató de una colisión por alcance, misma que fue reportada por testigos al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas, un adulto mayor y un menor de edad, que resultaron heridas, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Entre tanto persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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