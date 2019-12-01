Hombre resulta herido durante riña en la colonia Lagos de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 20:59:59

Celaya, Guanajuato, a 16 de julio de 2026.- Un masculino resultó lesionado y trasladado por sus propios medios tras recibir un disparo producido por arma de fuego en la colonia Lagos en Celaya, Guanajuato.

Fue poco antes de las 20:00 horas de este jueves que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Tanganica de la referida colonia.

Según versiones extraoficiales el masculino de alrededor de 40 años de edad pasaba caminando por la calle en mención cuando se registraba una riña, de repente sintió un golpe en su pierna derecha, sin embargo hasta que llegó a su casa se dio cuenta que estaba herido.

Acto seguido fue llevado a un centro médico en un automóvil particular, donde fue recibido por paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente recibió la atención médica necesaria.

Será la Fiscalía del estado, quien se encargará de las averiguaciones correspondientes de lo ocurrido para resolver el caso.