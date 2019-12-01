Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco

Teocaltiche, Jalisco, a 22 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio de baja a al menos cuatro presuntos miembros de una organización delictiva y detuvo a cinco más tras un enfrentamiento en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.
De acuerdo con medios locales, la balacera entre los elementos castrenses y los presuntos sicarios inició en la comunidad de Agua Tinta.
Según primeros informes, los militares realizaban labores de patrullaje, cuando en un momento determinado ordenaron a sujetos que viajaban en una camioneta que se detuvieran, sin embargo, intentaron escapar y comenzaron a agredir a balazos a las autoridades.
Por lo anterior comenzó una persecución que se escaló a un enfrentamiento armado en el que de manera extraoficial, los efectivos del Ejército Mexicano dieron de baja a cuatro presuntos criminales y detuvieron a otros cinco.