Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco

Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:51:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teocaltiche, Jalisco, a 22 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio de baja a al menos cuatro presuntos miembros de una organización delictiva y detuvo a cinco más tras un enfrentamiento en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.

De acuerdo con medios locales, la balacera entre los elementos castrenses y los presuntos sicarios inició en la comunidad de Agua Tinta.

Según primeros informes, los militares realizaban labores de patrullaje, cuando en un momento determinado ordenaron a sujetos que viajaban en  una camioneta que se detuvieran, sin embargo, intentaron escapar y comenzaron a agredir a balazos a las autoridades.

Por lo anterior comenzó una persecución que se escaló a un enfrentamiento armado en el que de manera extraoficial, los efectivos del Ejército Mexicano dieron de baja a cuatro presuntos criminales y detuvieron a otros cinco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece adolescente por presunta cirugía estética en Durango; pide su padre que se investigue el caso
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Caen líder de grupo delincuencial de Tepito y seis más en operativos en el Valle de México
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Más información de la categoria
Septiembre, tercer mes del año con más asesinatos de mujeres en Michoacán: Suman 115 en el año
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco
Comentarios