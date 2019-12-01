Michoacán: en 15 días de septiembre, 62 homicidios; mujeres y policías, entre las víctimas 

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 22:32:39

*Zamora, Uruapan, Morelia, concentraron 35 casos, más del 50 por ciento de estos crímenes*

Morelia, Mich., a 16 de septiembre de 2025.- A la mitad del mes de septiembre, aquí en Michoacán ya suman 62 personas asesinadas, entre ellas doce mujeres y dos policías, pero también varios decapitados y desmembrados, producto principalmente de la guerra de los cárteles rivales por el control de las regiones de la entidad y por más anuncios oficiales de una mayor presencia militar y policial y de la puesta en marcha de cuarteles en zonas foco rojo, todo indica que al crimen organizado poco o nada le importa porque ellos tienen el control del territorio michoacano.

Al día 15, fueron 15 también los municipios donde se registraron estos homicidios, pero Zamora, Uruapan, Morelia, concentraron 35 casos, más del 50 por ciento de estos crímenes.

De hecho, la ciudad de Zamora contabilizó en el lapso en cuestión, 14 asesinatos mientras que Uruapan 13 y Morelia 8 lo mismo que Apatzingán.

Los otros municipios fueron Indaparapeo con 3 homicidios; Jiménez 3, lo mismo que Tarímbaro y Jacona.

Álvaro Obregón, Los Reyes, Tangamandapio, Tlalpujahua, Ario, Contepec, Vista Hermosa, tuvieron al menos un asesinato respectivamente.

Desmembrados y decapitados, más allá de las cifras

Las cifras son frías y si bien revelan números, casos, no detallan la forma en que se cometieron estos crímenes en los municipios michoacanos, asesinatos muchas veces atroces donde los hechores emplearon la saña t crueldad como marca y mensaje para sus enemigos, como el desmembramiento y la decapitación.

Así, tan solo en los primeros 15 días de septiembre, seis hombres fueron victimados de la forma descrita, en Jiménez, Tarímbaro e Indaparapeo.

El 3 de septiembre en Jiménez, los restos desmembrados de tres personas fueron encontrados dentro de costales de yute, los cerca de la carretera El Zapote-San Lorenzo; la identidad de las víctimas hasta el momento es desconocida.

El miércoles 10 en Tarímbaro, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en la vía pública de la población de Jamaica; los homicidas le dejaron a la víctima un mensaje impreso en una hoja de papel, con las siglas "CJNG". De acuerdo con las autoridades, el sujeto tenía aproximadamente 30 años de edad.

El día 11 en Indaparapeo, un hombre descuartizado fue encontrado en una carretera rural que conduce de la población de Los Naranjos hacia la comunidad de Agua de la Cañada; los criminales colocaron a la víctima un mensaje escrito en cartulina blanca y si bien no se conoció el texto, se supo que tenía las siglas "CJNG". El sujeto tenía entre 35 y 48 años de edad y estaba totalmente desnudo.

El sábado 13 otra vez en Indaparapeo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en la vía pública de la colonia Guadalupe, sobre la calle Tepeyac, cerca de la carretera Morelia – Maravatío. Los restos humanos estaban dentro de una bolsa de plástico donde los asesinos dejaron un billete de 20 pesos y una hoja con las siglas CJNG clavada con un cuchillo.

Mujeres

También en la primera quincena de septiembre, ya se contabilizan 11 asesinatos de mujeres en los municipios de Uruapan, Los Reyes, Tarímbaro, Apatzingán, Zamora, Morelia.

El día 1, una joven mujer fue asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol, cerca del Cereso, sobre la calle Calandria; la víctima tenía aproximadamente 25 años de edad.

El 2 en Los Reyes, un sujeto fuera de sus cabales y al parecer bajo el influjo de alguna droga, gopeó a su madre hasta arrebatarle la vida; la mujer tenía 60 años de edad.

El jueves 4 en Tarímbaro, una mujer fue asesinada a balazos dentro de una cachimba sin nombre, negocio ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de San José de la Trinidad.

El viernes 5 en Apatzingán, sujetos armados atacaron a una familia en la localidad de Los Cuiniques, con saldo a una mujer muerta y un hombre lesionado de bala.

Ese mismo viernes 5 pero en Zamora, una mujer perdió la vida luego de ser baleada sobre la calle Colón, en la zona Centro.

El 10 de septiembre en Uruapan, una mujer fue agredida a tiros cuando iba a bordo de una camioneta en la colonia Ampliación Revolución; la víctima laboraba en el Poder Judicial del Estado y fue identificada como Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos.

También ese miércoles 10 en Morelia, una mujer fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la Tenencia Morelos, al sur de la ciudad de Morelia, cerca de la salida a Pátzcuaro; se trató de Yudit Tatiana, de 28 años de edad.

El 11 de septiembre también en Morelia, en un predio de la colonia Loma Bonita, también conocida como Loma Dorada, fue localizada una fosa clandestina en la que estaban los cadáveres putrefactos de dos mujeres que presentaban huellas de tortura; tenían entre 25 y 30 años de edad.

El viernes 12 en Uruapan, el cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia San Juan Evangelista.

El domingo 14 en Zamora, un grupo de personas que acudieron a un velorio, fueron atacadas a balazos frente a una funeraria de la colonia Centro y una joven mujer y un hombre perdieron la vida: Karla Celeste M., G., de 20 años y Eduardo Z., L., de 19 años de edad.

Policías a su suerte

En septiembre no han dejado de ser recurrentes los ataques contra policías, principalmente municipales, que son los más expuestos por su falta de capacitación y lo ralo de su armamento ante los grupos del crimen organizado, aunque los cuerpos de seguridad estatales no han estado exentos de los atentados y emboscadas.

El 11 de septiembre en Vista Hermosa, sujetos armados atacaron a balazos a patrulleros de Seguridad Vial de la Guardia Civil, en la autopista México – Guadalajara, donde perdió la vida uno de los agentes y dos más resultaron lesionados de bala en tanto que uno de los atacantes fue detenido.

El domingo 14 en Uruapan, sujetos armados a bordo de al menos un vehículo atacaron a balazos a elementos de la Policía Municipal cuando se encontraban en un retén sobre el bulevar Industrial, en la desviación hacia la autopista Siglo XXI; el saldo, un oficial muerto y una agente herida, identificada entre sus compañeros como “Lady” mientras que el agente caído se llamó Brígido N.