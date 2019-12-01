Michoacán: Detenido en Zitácuaro con 100 kilos de yerba, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 21:16:30

Morelia, Mich., a 26 de noviembre de 2025.- Las autoridades federales lograron un nuevo avance contra el tráfico de drogas en la entidad, luego de que un juez determinara iniciar proceso penal en contra de un hombre detenido con más de 100 kilogramos de marihuana en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió durante labores coordinadas como parte del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Elementos de seguridad que patrullaban la carretera Zitácuaro–Toluca detectaron un vehículo estacionado en la comunidad de Crescencio Morales. Al acercarse, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y procedieron a revisar la unidad.

En el interior hallaron 14 paquetes envueltos en plástico transparente con un peso total de 101 kilos 837 gramos de marihuana, por lo que el conductor del vehículo fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial, la Fiscalía Especializada de Control Regional obtuvo la vinculación a proceso del señalado, identificado como José “C”, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación. El juez fijó un plazo de 45 días para que el Ministerio Público concluya la integración del expediente.