Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 21:46:39

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 26 de noviembre de 2025.- Un hombre quedó a un costado de la banqueta del Fraccionamiento La Estancia luego de que fuera blanco de un ataque armado en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Fue la mañana del martes en la calle Las Campanas en la entrada principal de la zona, donde autoridades localizaron a la víctima con heridas de bala y sin vida.

Según versiones Carlos "N" conocido como "Charly" de oficio mecánico identificado por la Fiscalía del Estado, fue sorprendido por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra, llegaron y dispararon para después huir del lugar.

La escena fue delimitada y procesada por la Fiscalía Regional quienes ya se encuentran en proceso de investigación para esclarecer el homicidio.