Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato

Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato
Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato
Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 21:46:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 26 de noviembre de 2025.- Un hombre quedó a un costado de la banqueta del Fraccionamiento La Estancia luego de que fuera blanco de un ataque armado en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Fue la mañana del martes en la calle Las Campanas en la entrada principal de la zona, donde autoridades localizaron a la víctima con heridas de bala y sin vida. 

Según versiones Carlos "N" conocido como "Charly" de oficio mecánico identificado por la Fiscalía del Estado, fue sorprendido por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra, llegaron y dispararon para después huir del lugar.

La escena fue delimitada y procesada por la Fiscalía Regional quienes ya se encuentran en proceso de investigación para esclarecer el homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre es víctima de un ataque armado y fallece en el Fraccionamiento La Estancia de Apaseo el Grande, Guanajuato
Liberan a comerciante que se encontraba privado de la libertad en Morelia, Michoacán; hay cuatro detenidos
Michoacán: Detenido en Zitácuaro con 100 kilos de yerba, es vinculado a proceso
Enfrentamiento armado sacude la periferia de Morelia, Michoacán: tres abatidos en operativo sorpresa del Ejército en Tarímbaro 
Más información de la categoria
Enfrentamiento armado sacude la periferia de Morelia, Michoacán: tres abatidos en operativo sorpresa del Ejército en Tarímbaro 
Desaparecen dos elementos de la SSPC en Zapopan, Jalisco, mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo
Fiscalía Michoacán presenta 25 pruebas contra escoltas de Carlos Manzo y “El Licenciado”: presunto autor intelectual niega nexos con el crimen y asegura ser periodista y contratista del Gobierno
Michoacán entra a su tercer día de parálisis: nueve bloqueos simultáneos mantienen bajo presión a autopistas y carreteras
Comentarios