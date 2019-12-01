Accidente cobra la vida de una joven y deja al menos 20 estudiantes lesionados del Telebachillerato de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 22:58:04

Emiliano Zapata, Veracruz, a 26 de noviembre de 2025.- Por fallas mecánicas, un autobús en el que viajaban estudiantes del Telebachillerato de Veracruz, se volcó en la carretera Palmarejo-Palmar, del municipio de Emiliano Zapato, dejando una joven sin vida y al menos 20 compañeros con lesiones.

Según las primeras versiones, al presentarse el desperfecto, el chofer perdió el control de la unidad, lo que provocó que se saliera de la carpeta asfáltica, quedando volteado en una barranca.

La víctima mortal, fue identificada como Celeste López Mota de 18 años de edad, quien quedó prensada en el autobús; sobre los lesionados, indicaron que la mayoría logró salir caminando.

“Nos dijeron que el carro, antes de la bajada ya venía fallando, ya venía tronando el carro, (…) estos carros tienen fama de que son muy viejitos, no es la primera vez que se quedan tirados en este tramo porque se quedan sin frenos”, expresó Enrique López Cervantes, el cual, pidió justicia por el fallecimiento de su hija.

Al sitio llegaron elementos de la policía estatal, así como del cuerpo de emergencias, quienes se encargaron de revisar a los heridos y los trasladaron a diferentes hospitales, con la finalidad de que recibieran la atención médica necesaria.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, será quien lleve la investigación correspondiente y determinará responsabilidades en el caso.