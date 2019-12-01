Enfrentamiento armado sacude la periferia de Morelia, Michoacán: tres abatidos en operativo sorpresa del Ejército en Tarímbaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 21:09:38

Tarímbaro, Mich., a 26 de noviembre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Cuparataro estalló esta tarde en una auténtica escena de guerra, cuando elementos del Ejército Mexicano fueron recibidos a balazos por un grupo de presuntos integrantes del crimen organizado que operaban en una finca escondida en la zona serrana.

De acuerdo con los primeros reportes, los militares realizaban un operativo de reconocimiento en un cerro de la comunidad cuando descubrieron la propiedad sospechosa. Sin previo aviso, sujetos armados abrieron fuego contra los elementos federales, desatando un intercambio de disparos que mantuvo en vilo a los habitantes durante varios minutos.

La respuesta del Ejército fue inmediata y contundente: tres civiles armados fueron abatidos en el sitio, mientras que otros cómplices lograron huir entre la maleza dejando atrás su arsenal. En la zona quedaron tiradas armas y múltiples cartuchos percutidos, evidencia del violento enfrentamiento.

Minutos después, arribó personal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO en calidad de desconocidos.

No se han registrado militares heridos; sin embargo, la tensión permanece en la comunidad ante el temor de nuevos ataques y el operativo militar continúa en los alrededores.