Desaparecen dos elementos de la SSPC en Zapopan, Jalisco, mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 20:20:20
Zapopan, Jalisco, a 26 de noviembre de 2025.- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes se encontraban realizando labores de inteligencia e investigación de campo, desaparecieron en el municipio de Zapopan, mientras viajaban a Guadalajara.

El hecho fue confirmado por la misma dependencia, además de que indicaron que no han sido localizados los elementos.

“Los hechos ocurrieron este martes, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan”, detalló la SSPC.

Ante esta situación, indicaron que están en constante comunicación con las autoridades de Jalisco y están trabahjando de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, para encontrar a los elementos.

 

 

