Evita ser víctima de robos o fraudes en los cajeros automáticos con las recomendaciones de la SSPC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 22:09:03

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes y robos al usar cajeros automáticos, con el objetivo de impulsar el autocuidado y promover prácticas seguras entre los usuarios de servicios bancarios.

De acuerdo con la dependencia, el cierre de año es una temporada en la que el uso de cajeros incrementa significativamente debido al pago de aguinaldos y otras prestaciones, por lo que hay un mayor flujo de personas y, por ende, un aumento a los riesgos, debido a los movimientos que se realizan.

Entre las modalidades de fraude más comunes se encuentran la instalación de dispositivos externos para clonar tarjetas, cámaras ocultas, trampas físicas para retener plásticos o efectivo, así como lectores y paneles falsos colocados para engañar a los usuarios.

Estas son las recomendaciones que se deben seguir, para evitar ser víctimas de robos o fraudes: