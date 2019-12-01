Liberan a comerciante que se encontraba privado de la libertad en Morelia, Michoacán; hay cuatro detenidos

Liberan a comerciante que se encontraba privado de la libertad en Morelia, Michoacán; hay cuatro detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 21:18:07
Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo en Morelia, por la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, se logró rescatar -sano y salvo- a un comerciante que fue privado de la libertad; hay cuatro personas detenidas.

Sobre el particular se informó que dicha acción se ejecutó en la colonia Mirador Poniente, en la que hubo disparos en contra de los servidores públicos, se logró el rescate de la persona plagiada y la detención de los cuatro presuntos.

Así mismo fue asegurado un inmueble, una motocicleta y armas de fuego.

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para los efectos de ley.

