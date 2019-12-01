Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 17:54:40

Morelia, Mich., a 15 de diciembre de 2025.— Michoacán volvió a convertirse en escenario de una ofensiva de alto impacto. En un despliegue sin precedentes de fuerzas federales y estatales, 28 personas fueron detenidas y se aseguraron artefactos explosivos improvisados, armas de fuego y decenas de vehículos, como resultado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que mantiene al estado bajo vigilancia permanente.

El operativo, encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales, se extendió por Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro, zonas consideradas de alta tensión criminal.

Explosivos, armas y células desarticuladas

Durante las acciones, las fuerzas de seguridad aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos, lo que revela la capacidad logística y el potencial destructivo de los grupos intervenidos.

Las autoridades desplegaron patrullajes a pie, recorridos estratégicos y visitas a empacadoras e industrias cítricas, en un intento por recuperar el control territorial y blindar la actividad económica frente a la amenaza del crimen organizado.

Cifras que encienden las alertas

El golpe reciente forma parte de una ofensiva mayor. Del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2025, el balance oficial es estremecedor:

- 213 personas detenidas,

- 83 armas de fuego,

- 8,866 cartuchos y 440 cargadores asegurados,

- 144 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo,

además de 763 kilos de metanfetamina, miles de litros y kilos de sustancias químicas, 11 campamentos desmanteladosy 31 tomas clandestinas inhabilitadas.

El aseguramiento de explosivos improvisados confirma que la violencia en la región alcanzó niveles de guerra irregular, obligando al Estado a mantener un despliegue permanente para evitar nuevos estallidos de terror.