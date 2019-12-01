Michoacán amanece en llamas: al menos seis carreteras bloqueadas con vehículos incendiados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 12:52:40

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Civiles armados se apoderaron de las carreteras michoacanas este lunes por la mañana, una vez que se reportan al menos seis bloqueos con vehículos incendiados en tramos carreteros de la entidad.

El primero de los narco-bloqueos se presentó en la carretera federal La Piedad-Guadalajara, justo enfrente de la empresa Bafar; las quemas se extendieron a la comunidad de Sanabria y El Tigre, en la carretera libre Morelia-Quiroga.

Así mismo, en Zamora se presentaron quemas en el Libramiento Oriente, así como en los municipios de Chavinda y Ecuandureo.

En el municipio de Penjamillo también se quemaron camiones, una vez que la salida a Numarán fue bloqueada.

Por último, sujetos armados extendieron los bloqueos e incendio de automotores a tramos carreteros de las carreteras Pátzcuaro-Morelia y la autopista Morelia-Guadalajara, donde incluso se reporta la presencia de ponchallantas.

Fuerzas federales y elementos policiacos ya se mueven a los puntos de bloqueos para tratar de restablecer el orden, sin que se conozcan más detalles hasta el momento.