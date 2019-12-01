Michoacán: Accidente automovilístico en la autopista de Occidente deja un muerto y dos heridos

Michoacán: Accidente automovilístico en la autopista de Occidente deja un muerto y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 09:49:07
Copándaro, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos heridas fue el que dejó el choque de un tráiler, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente) a la altura del municipio de Copándaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera a la altura del kilómetro 255 se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confIrmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe de los hechos para los efectos que haya lugar.

Noventa Grados
