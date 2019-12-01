Menor de poco más de 1 año de edad, pierde la vida al caer de vehículo y ser atropellada por su propia madre en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 22:54:13

Santiago, Nuevo León, a 30 de noviembre de 2025.- Una niña de un año y seis meses perdió la vida de forma trágica, luego de que cayera de la camioneta que conducía su madre y fuera atropellada por la misma unidad, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El accidente ocurrió sobre la Carretera Nacional, a la altura de la calle José María Abasolo, en pleno centro del municipio.

Testigos del accidente al presenciar la escena, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Información preliminar señala que la menor, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente, viajaba en una camioneta Nissan Murano junto a su madre.

Según la primera versión recabada por las autoridades, la niña se encontraba en el asiento del copiloto, pero en un momento determinado se pasó a la parte trasera del vehículo. Minutos después, abrió una de las puertas mientras la camioneta seguía en movimiento, por lo que cayó al pavimento y fue arrollada accidentalmente por la unidad. La madre detuvo el vehículo y descendió de inmediato para intentar auxiliarla, mientras vecinos y automovilistas llamaban a las autoridades.

Paramédicos acudieron al lugar y realizaron maniobras para salvarle la vida, pero confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales, debido a las graves lesiones sufridas.

Elementos de Tránsito y policías municipales acordonaron el área para realizar los peritajes y evitar nalgún otro incidente, mientras que agentes ministeriales iniciaron el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia correspondiente.

La madre, quien se encontraba en crisis nerviosa, recibió atención en el lugar y posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para rendir su declaración y colaborar con las investigaciones. De manera preliminar, las autoridades han establecido que se trató de un accidente, sin que hasta el momento se haya definido alguna responsabilidad penal.