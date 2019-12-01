Abaten a "El Pichón", integrante de grupo delictivo que opera en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 20:58:21

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- Durante un operativo de la Secretaría de Marina, después de que el personal naval fuera agredido, Pedro "N", alías "El Pichón", quien era señalado de ser el segundo al mando del grupo delictivo que dirige Fasto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", fue abatido.

Mediante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como de los distintos operativos que se han realizado contra la delincuencia en otras entidades.

Según la información que compartieron las autoridades federales, mineras el personal naval realizaba recorridos de seguridad, fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, en la que "El Pichón" perdió la vida, además de que fueron detenidos Adelemo 'N', alías "Lemu", identificado como probable operador logístico y Miguel 'N', presunto sicario de la célula criminal.

En la acción, fueron aseguradas tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo.

Asimismo, en los inmuebles que fueron cateados en Guasave y Ahome, se aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

También dieron a conocer que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se detectó a Alejandro 'N', quien fue detenido en Europa, quien presuntamente guarda relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya detención ayudó a el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en Guadalajara.

"Este golpe debilitó la estructura del cártel de Sinaloa y le quitó el vínculo logístico que abastecían redes criminales que operaban en varias entidades del país", indicó Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina-Armada de México.

Harfuch comentó que "El Pichón" contaba con una orden de extradición emitida por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, en Estados Unidos, donde se le acusaba de "asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína".

