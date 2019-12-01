Niega Harfuch financiamiento de grupos delictivos en Miss Universo

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que no hay indicios que el certamen de belleza Miss Universo, esté financiado con dinero del crimen organizado.

"No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes”, aseguró el funcionario.

Al cuestionarle sobre la investigación que la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, dijo que son varias las dependencias que participan y que fueron 13 órdenes de aprehensión.

"Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación”.

Cabe resaltar, que antes de presentara su renuncia el ahora exfiscal general Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay una investigación en contra de Rocha Cantú, debido a que se le vincula con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.