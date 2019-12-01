Localizan sin vida a una mujer junto a una tumba en un panteón de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 22:26:17

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- Una mujer de aproximadamente 54 años fue encontrada sin vida junto a una tumba en el panteón de Cuautepec, el cual se localiza en la calle 16 de Septiembre, de la colonia Loma la Palma, en alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

El hallazgo fue dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue identificada como María Cristina Zúñiga, quien solía acudir con regularidad al lugar para visitar la tumba de su hermano.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas, ya se encuentran investigando el caso con el propósito de esclarecer las circunstancias del deceso de la mujer.