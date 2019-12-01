Fuerte choque deja 2 personas fallecidas y al menos 17 heridos en la carretera Santiago-Chalma en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 18:02:36

Toluca, Estado de México, a 30 de noviembre de 2025.- Un choque entre una camioneta tipo Urban y un camión de pasajeros, dejó dos personas fallecidas y al menos 17 heridas este domingo sobre la carretera Santiago–Chalma, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando la Urban, en la que viajaba un grupo de peregrinos rumbo al Santuario del Señor de Chalma, intentó rebasar en un tramo de un solo carril. Al realizar la maniobra, la unidad invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el autobús de pasajeros.

La fuerza del impacto, dejó la camioneta prácticamente destrozada y volcada sobre uno de sus costados, mientras que el camión resultó con daños severos en la parte frontal.

El saldo preliminar fue de dos personas sin vida y 17 lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Coordinación de Protección Civil estatal.

Los heridos fueron estabilizados y trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Debido a la gravedad de algunos casos, el grupo de rescate aéreo Relámpagos realizó dos traslados interhospitalarios desde el Hospital General de Malinalco hacia el Hospital General Regional 251 del IMSS en Metepec.

Durante las labores de auxilio participaron cuerpos de emergencia y protección civil de Ocuilan, Malinalco, Rayón, Tenango del Valle, Santiago Tianguistenco, Tenancingo y Joquicingo, además de elementos de la Cruz Roja Mexicana y policías estatales.