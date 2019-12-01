Carlos Tafolla rompe el silencio ante recientes escándalos y se consolida como una nueva voz incómoda para el poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 19:06:11

Morelia, Mich., a 30 de noviembre de 2025.– En medio de una ola de rumores y ataques políticos, el diputado Carlos Tafolla volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras más disruptivas y seguidas de la política michoacana. Sin rodeos, sin miedo y sin esconderse detrás de terceros, el legislador respondió a los señalamientos que, dijo, buscan empañar su imagen.

Lo que para otros hubiera sido un momento de silencio o evasión, Tafolla lo transformó en un mensaje directo a quienes intentan frenarlo: “Cuando el sistema te quiere doblar, primero te ensucia. Y cuando no te puede comprar, intenta desaparecerte.”

Un dirigente que crece pese a los ataques

Los señalamientos mediáticos —desde su vida personal hasta supuestos vínculos con un predio familiar donde fueron localizados varios cuerpos— son para Tafolla, dijo, el precio de no someterse a los intereses que han frenado el desarrollo político de Michoacán durante décadas.

Tafolla ha sostenido desde el inicio de su carrera que su llegada al Congreso local no fue un accidente ni una negociación entre cúpulas. Fue el resultado del voto popular.

El mensaje que nadie más se atreve a dar

Mientras muchos políticos responden con silencio, evasivas o conferencias improvisadas, Tafolla eligió otra fórmula: hablar de frente, reconocer el conflicto y convertirlo en una muestra de carácter. Su respuesta no solo desmantela rumores: los trasciende.

Su discurso deja claro que no está dispuesto a formar parte de una élite política que opera en la oscuridad. Por el contrario, hace una promesa poco común en tiempos electorales:

En un contexto donde la ciudadanía exige autenticidad, congruencia y valentía, Tafolla se posiciona como uno de los pocos políticos capaces de confrontar a los poderes fácticos desde adentro del sistema sin volverse parte de él. La reacción pública a su mensaje lo confirma: hay un sector social que ve en él a un aliado y no a un burócrata más.