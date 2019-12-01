Menor de 6 años de edad encuentra a su madre sin vida dentro de su vivienda en Puebla; autoridades indican que probablemente la mujer se quitó la vida

San Francisco, Puebla, a 5 de septiembre de 2025.- El día de hoy, en una vivienda en Misiones de San Francisco, perteneciente a Santa María Coronango, una menor de tan solo 6 años de edad reportó a los guardias de seguridad de su comunidad en la sección 6, el hallazgo de su madre sin vida, indicando que acababa de ver a su madre tirada en el suelo al parecer inconsciente.

Los guardias de la seguridad privada arribaron a la vivienda señalada, encontrando a la mujer tirada en el suelo, al parecer ya sin signos vitales, motivo por el cual solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Policía Municipal de Coronango y paramédicos arribaron al lugar, al entrar encontraron a la mujer de aproximadamente 26 años de edad, tirada en el piso, confirmando que se encontraba ya sin vida, además, al examinar la escena y el cuerpo, indicaron que la hoy fallecida presentaba heridas en el cuello, provocadas por asfixia.

Informes oficiales informan que al parecer el fallecimiento de esta mujer, fue provocado por autolesión, ya que en el lugar se encontró una soga, con la cual la mujer habría atentado contra su vida.

El Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo y lo trasladó al lugar correspondiente. La Fiscalía General del Estado indicó que se abrió una carpeta de investigación en la cual esclarecerán este caso, e indagarán más en los motivos que llevaron a la fémina a tomar esa decisión.