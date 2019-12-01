Explota taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México; hay una persona fallecida

Explota taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México; hay una persona fallecida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 18:08:50
Tultepec, Estado de México, a 2 de febrero de 2026.- Una explosión registrada en un taller clandestino de pirotecnia instalado dentro de una vivienda de la calle Cuitláhuac, en el barrio de Santa Isabel, dejó como saldo una persona fallecida. Tras el estallido, cuerpos de auxilio se movilizaron de inmediato al lugar.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, el reporte del incidente se recibió a las 12:25 horas de este lunes. Vecinos de esta zona densamente poblada alertaron sobre una fuerte detonación que sacudió el suelo en varios metros a la redonda y generó una nube de humo blanco visible desde distintos puntos del municipio.

Hasta el momento se desconoce el tipo de material que se manipulaba en el sitio. Elementos de PCyB confirmaron que una persona perdió la vida de manera violenta, al encontrarse dentro del polvorín cuando ocurrió la explosión.

La policía municipal acordonó el área para impedir el paso de curiosos y permitir las labores de los equipos de emergencia, quienes ingresaron al patio del domicilio afectado. Al lugar también acudieron trabajadores de Agua Potable de Tultepec, así como personal de Desarrollo de la Pirotecnia y del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento de los restos de la persona fallecida.

Noventa Grados
