Balean unidad de transporte público en Acapulco, Guerrero; hay dos menores heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:47:09

Acapulco, Guerrero, a 19 de febrero 2026.- Tres personas, entre ellas dos estudiantes de preparatoria resultaron heridas cuando sujetos armados dispararon en contra de una camioneta de transporte público en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, en la agresión resultaron heridos el chofer de la unidad, así como dos alumnas del Colegio de Bachilleres (Cobach) número dos, que se encuentra en la calle Cañada de los Amates de la colonia Chinameca, cerca de la avenida Farallón.

Luego del la balacera, una de las jóvenes lesionadas se resguardó en la institución académica, mientras que, otra fue llevada en brazos al parecer por un padre de familia.

Momentos después se movilizó al sitio personal de seguridad y paramédicos, quienes atendieron a las estudiantes heridas y las trasladaron a un hospital al igual que el conductor, quien está herido de gravedad.

La administración del Cobach número 2 determinó suspender las actividades escolares.

Por su parte, el gobierno estatal indicó que los disparos fueron resultado de una persecución porta de hombres a bordo de una motocicleta Pulsar negra en contra de un sujeto quien trató de huir hacia el plantel 2 del Colegio de Bachilleres.

Además, las autoridades descartaron que se tratara de un ataque directo contra el transporte o los estudiantes, e insistieron que fue una agresión contra un individuo.