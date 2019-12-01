Presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastro, es detenido por la FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:46:46

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- Antoni Nelson “N”, quienes señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual en agravio de su hijastro en esta ciudad capital, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, en diciembre de 2024, el niño fue víctima de una agresión sexual por parte de su padrastro, conducta que habría repetido meses anteriores.

Por estos hechos fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que reunió datos de prueba de la posible participación de Antoni Nelso “N” en el delito.

El presunto responsable fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión obsequiada por el Juez de Control.