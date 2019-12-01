Cae presunto autor material de multihomicidio de 11 personas en Loma de las Flores, Salamanca; hay dos detenidos más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:07:03

Guanajuato, Guanajuato, a 19 de febrero de 2026.- A casi un mes del multihomicidio en la comunidad de Loma de Flores, donde 11 personas fueron asesinadas al término de un partido de fútbol, autoridades estatales y federales lograron la captura del presunto autor material del ataque y de dos personas más señaladas como cómplices directos.

La detención se llevó a cabo mediante un operativo interinstitucional coordinado la tarde-noche de este miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, en el municipio de Villagrán, como resultado de labores de inteligencia, investigación y seguimiento estratégico.

En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

Las autoridades informaron que el despliegue se realizó sin efectuar un solo disparo, derivado de una operación planeada con precisión, que permitió la detención de Moisés “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva con presencia en Salamanca, Irapuato, Celaya y zonas aledañas.

De acuerdo con las investigaciones, sería el probable autor material del ataque armado perpetrado el pasado 25 de enero en Loma de Flores.

Durante el mismo operativo también fueron detenidos Jorge Gabriel “N” y Margarita “N”, quienes presuntamente habrían participado en la logística del ataque y en las acciones de apoyo para la huida del grupo criminal.

En el lugar se aseguraron armas de fuego, droga y equipo táctico, los cuales, junto con los tres detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades señalaron que la Fiscalía será la instancia encargada de encabezar el proceso de procuración de justicia, así como de garantizar la atención a las víctimas y la reparación del daño a sus familiares.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en la construcción de paz, exhortando a reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Guanajuato.