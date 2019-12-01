Europol desmantela red de tráfico de estupefacientes; “es la operación más grande de la historia” del continente, aseguran

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:17:42
La Haya, Países Bajos, a 21 de enero 2026.- La Oficina Europea de Policía (Europol), anunció sobre el desmantelamiento de una red de producción y distribución de estupefacientes sintéticos que operaba en varios países del continente.

Según información oficial, los agentes desmantelaron 24 laboratorios que funcionaban a escala industrial y confiscaron alrededor de mil toneladas en productos químicos utilizados para fabricar drogas como el MDMA, la anfetamina y la metanfetamina.

"Trabajo en esto desde hace tiempo. Esta es, de lejos, la operación más grande que hemos llevado a cabo contra la producción y distribución de drogas sintéticas", declaró a AFP Andy Kraag, director del Centro europeo de lucha contra la criminalidad organizada.

El funcionario informó que la operación tuvo una duración de un año y contó con la participación de policías de Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia y España.

Se llevaron a cabo más de 85 arrestos, incluidos los dos presuntos cabecillas, ambos de Polonia, dijo Kraag.

