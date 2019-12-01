Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 23 de agosto de 2025. – La violencia volvió a sacudir la capital michoacana la noche de este sábado, cuando un ataque directo a balazos en la colonia Ilustres Novohispanos dejó como saldo a un joven sin vida y a otro gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 20:10 horas, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta roja abrieron fuego contra sus víctimas en plena vía pública, sobre la calle Fray Domingo de Ulloa. Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y observar a las dos personas desplomadas sobre la banqueta. Al sitio arribaron elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil, quienes confirmaron que uno de los hombres ya no presentaba signos vitales, mientras que el segundo, con al menos siete heridas de proyectil, fue trasladado de emergencia al Hospital Civil.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos de calibre .38 Súper, indicio que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Hasta el momento, las identidades de las víctimas permanecen sin ser confirmadas oficialmente, aunque se sabe que el fallecido tenía entre 20 y 24 años de edad, y el herido entre 27 y 30.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.