Matan a tiros a un hombre en Jalpan de Serra, Querétaro 

Matan a tiros a un hombre en Jalpan de Serra, Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:53:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jalpan de Serra, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Elementos policiales y servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Puerto de San Nicolás, en donde un hombre fue atacado a balazos y a consecuencia perdió la vida en el municipio queretano de Jalpan de Serra.

Se conoció que el hombre tenía cerca de 40 años de edad y se encontraba al exterior de una cantina, cuando fue interceptado y posteriormente asesinado a balazos.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, rápidamente, se movilizaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales.

Policías municipales y estatales acudieron a acordonar la zona e implementar un operativo de búsqueda, sin embargo, se desconoce si se realizó alguna detención.

Elementos de la Fiscalía de Querétaro arribaron al lugar, aseguraron indicios balísticos y posteriormente efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.

Noventa Grados
Más información de la categoria
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
SSP Michoacán, pone en marcha dispositivo de vigilancia Buen Fin seguro
Fuerzas federales aseguran casi 200 kilos de estupefaciente en Sonora
Matan a tiros a un hombre en Jalpan de Serra, Querétaro 
Más información de la categoria
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
“México es un país libre, se pueden manifestar”: Claudia Sheinbaum sobre movilización de Generación Z
Presentan “Frijol del Bienestar” en la mañanera de Claudia Sheinbaum
Comentarios