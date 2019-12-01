Matan a tiros a un hombre en Jalpan de Serra, Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:53:20

Jalpan de Serra, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- Elementos policiales y servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Puerto de San Nicolás, en donde un hombre fue atacado a balazos y a consecuencia perdió la vida en el municipio queretano de Jalpan de Serra.

Se conoció que el hombre tenía cerca de 40 años de edad y se encontraba al exterior de una cantina, cuando fue interceptado y posteriormente asesinado a balazos.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, rápidamente, se movilizaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales.

Policías municipales y estatales acudieron a acordonar la zona e implementar un operativo de búsqueda, sin embargo, se desconoce si se realizó alguna detención.

Elementos de la Fiscalía de Querétaro arribaron al lugar, aseguraron indicios balísticos y posteriormente efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.