En Apatzingán, Michoacán: Detienen a dos sujetos y aseguran armas, municiones, explosivos y equipo táctico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 20:44:40
Apatzingán, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Como resultado de un operativo coordinado entre la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y policía municipal, se realizó la destrucción de artefactos explosivos, armas de fuego y municiones aseguradas, así como dos hombres detenidos. 

Sobre el particular se intimó que los detenidos son  Máximo A. M., de 46 años de edad, originario del estado de Tamaulipas, así como José Alfredo S. I., de 41 años, originario de Lazaro Cárdenas. 

A estas personas se les aseguraron un chaleco portaplacas, cuatro cargadores de arma larga, 96 Cartuchos útiles para calibre 7.62 milímetros y un rifle Ak-47.

Además de 11 artefactos explosivos, que fueron destruidos por el Agrupamiento Especializado en Explosivos y Artefactos Peligrosos.

