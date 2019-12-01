Masacre en la comunidad Loma de Flores deja 11 fallecidos; alcalde de Salamanca reconoce ola de violencia y pide apoyo federal y estatal

Salamanca, Guanajuato, a 25 de enero de 2026.– Tras la masacre registrada en la comunidad de Loma de Flores, el presidente municipal César Prieto confirmó que el ataque armado dejó 11 personas sin vida y 12 lesionadas, y reconoció que Salamanca enfrenta una ola de violencia que mantiene al municipio en una situación crítica.

Con visible preocupación, el alcalde informó que el atentado ocurrió en un campo deportivo, al concluir un partido de futbol, cuando un comando armado irrumpió y disparó contra las personas que se encontraban conviviendo. Precisó que 10 víctimas murieron en el lugar y una más falleció posteriormente en un hospital, además de que entre los heridos se encuentran una mujer y un menor de edad.

Prieto señaló que este hecho se suma a otros episodios violentos recientes, como cinco homicidios en la comunidad de 4 de Altamira, uno más en San Vicente de Flores, así como la amenaza de un artefacto explosivo en instalaciones federales de Pemex, el cual fue desactivado sin causar daños. Reconoció una grave descomposición social, aunque afirmó que los grupos criminales no lograrán someter a la autoridad.

Finalmente, informó que existe coordinación con autoridades estatales y federales para atender la situación y apoyar a las familias de las víctimas, y hizo un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, para reforzar las acciones que permitan recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las y los salmantinos.