Quitan la vida a comandante de la Policía Estatal de Guerrero mientras caminaba sobre la carretera Ometepec-Cruz de Corazón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 23:17:12

Chilpancingo, Guerrero, a 25 de enero de 2026.- Daniel Arenas, comandante de la Policía Estatal de Guerrero, fue asesinado a balazos por sujetos armados mientras caminaba sobre la carretera Ometepec–Cruz de Corazón, en la región de la Costa Chica, según reportes policiales.

El ataque se registró a pocos metros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, antes del puente del libramiento.

Tras el hecho, elementos de la Policía Preventiva municipal de Ometepec, así como agentes ministeriales y estatales, acudieron al lugar y acordonaron la zona, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con testimonios, el mando policiaco se desplazaba a pie cuando fue interceptado y atacado. Arenas era originario de la comunidad de Cruz de Corazón, por lo que familiares acudieron de inmediato al sitio y trasladaron el cuerpo a su domicilio sin esperar la intervención completa de las autoridades.

En el lugar quedaron esparcidos varios casquillos percutidos.