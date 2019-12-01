Accidente deja un motociclista fallecido y otra persona herida sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos

Accidente deja un motociclista fallecido y otra persona herida sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 22:42:46
Apatzingán, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Un percance vial cobró la vida de un motociclista y dejó a otro gravemente herida sobre la carretera Apatzingán–Cuatro Caminos, a la altura de la localidad de San Antonio Labor.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta Velocy Boster RT 3, color negro con detalles en rojo, cuando por causas aún no determinadas, perdieron el control del vehículo y derraparon, quedando sobre la cinta asfáltica.

Conductores que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que movilizó a paramédicos y elementos policiales.

Al arribar, confirmaron que uno de los tripulantes ya no presentaba signos vitales, mientras que el segundo fue auxiliado y trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se hizo cargo de las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo, en calidad de desconocido, al Servicio Médico Forense. En tanto, la motocicleta fue asegurada por agentes de Tránsito y enviada al corralón oficial.

