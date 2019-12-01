Localizan restos humanos calcinados en una quinta abandonada de Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 23:40:13

Reynosa, Tamaulipas, a 25 de enero de 2026.- Durante una jornada de búsqueda realizada este domingo, integrantes del Colectivo “Amor Por Los Desaparecidos en Tamaulipas” localizaron restos humanos calcinados en una quinta abandonada ubicada en el municipio de Reynosa.

El hallazgo ocurrió en el sitio conocido como “El Tío Chuy”, situado a varios kilómetros de la brecha “El Becerro”, al sur de la carretera interestatal. De acuerdo con el colectivo, los restos se encontraban dentro de una estructura similar a una chimenea o asador de grandes dimensiones, lo que hace presumir la comisión de un delito de extrema gravedad.

Tras el descubrimiento, las y los integrantes del colectivo solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades correspondientes para el procesamiento del lugar.

Edith González, representante del colectivo, explicó que los restos presentan un alto nivel de fragmentación y evidentes signos de exposición a temperaturas extremas. En el sitio se identificaron cráneos, piezas dentales, huesos largos como fémures y peronés, así como restos de extremidades superiores —húmeros, radios y cúbitos—, además de falanges, vértebras y otros fragmentos óseos.

Asimismo, se localizaron indicios balísticos, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

Finalmente, Edith González exhortó a las familias de personas desaparecidas a mantener vigentes sus denuncias y contar con perfiles genéticos completos, con el objetivo de facilitar los procesos de identificación mediante pruebas de ADN.