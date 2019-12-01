Masacre en cárcel de Ecuador deja al menos 17 reos muertos

Esmeraldas, Ecuador, a 25 de septiembre del 2025. - Ecuador se convierte en protagonista, y es en una de sus cárceles cuando una disputa entre bandas dejó al menos 17 muertos este jueves 25 de septiembre. Un enfrentamiento entre prisioneros se registró en la cárcel de la costera Esmeraldas, al norte del país. El centro tiene capacidad para 1.100 reclusos, pero en 2022 albergaba a más de 1.400, de acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

En los últimos seis años, los homicidios se dispararon más de 600% en el país andino. El aumento coincide con la apertura de rutas de narcotráfico en la región.

Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado y a su país en un "conflicto armado interno” para enfrentar a una veintena de bandas de narcotraficantes locales con nexos con cárteles internacionales.