Sentencian a 26 años de prisión a homicida en León, Guanajuato

León, Guanajuato, 13 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años y 3 meses de prisión en contra de Bryan Armando “N”, alias “El Armandillo”, declarado culpable del delito de homicidio ocurrido en la ciudad de León.

Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del acusado en los hechos registrados el 27 de noviembre de 2023, alrededor de las 15:30 horas, sobre la calle Doctor Hernández Álvarez, en la colonia Santa Clara, cuando se dirigía hacia el panteón municipal.

En ese lugar se encontraba la víctima, quien estaba sentada en la banqueta. Sin mediar palabra, Bryan Armando “N” sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas graves que, pese a recibir atención médica, le provocaron la muerte.

Tras el ataque, el agresor intentó escapar, pero fue retenido por familiares de la víctima, quienes impidieron su huida y lo entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios, donde se integró la carpeta de investigación con pruebas periciales, testimoniales y balísticas que confirmaron su autoría.

Con base en estas evidencias, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria e impuso, además de la pena de prisión, el pago de la reparación del daño a favor de los deudos de la víctima.