“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado": Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:22:55

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Memo Valencia, expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y lamentó que la atención federal hacia la entidad haya llegado tarde, en referencia a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al municipio de Uruapan este jueves.

En sus redes sociales, Valencia posteó una imagen en la que se observa a Harfuch sentado en una camioneta del Ejército junto a los militares, patrullando el municipio, en compañía con el siguiente mensaje:

“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Omar García Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado, como él lo hacía, como tanto lo pidió. Qué caro salió que voltearan a ver #Michoacán.”

El priista recordó que el alcalde asesinado había solicitado en diversas ocasiones apoyo y coordinación en materia de seguridad, sin obtener respuesta oportuna.

Cabe destacar que el homicidio de Carlos Manzo ha generado una ola de indignación en Michoacán y en todo el país, mientras las autoridades federales y estatales han prometido esclarecer el caso y castigar a los responsables.