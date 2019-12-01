“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado": Memo Valencia

“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado": Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:22:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Memo Valencia, expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y lamentó que la atención federal hacia la entidad haya llegado tarde, en referencia a la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al municipio de Uruapan este jueves.

En sus redes sociales, Valencia posteó una imagen en la que se observa a Harfuch sentado en una camioneta del Ejército junto a los militares, patrullando el municipio, en compañía con el siguiente mensaje:

“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Omar García Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado, como él lo hacía, como tanto lo pidió. Qué caro salió que voltearan a ver #Michoacán.”

El priista recordó que el alcalde asesinado había solicitado en diversas ocasiones apoyo y coordinación en materia de seguridad, sin obtener respuesta oportuna.

Cabe destacar que el homicidio de Carlos Manzo ha generado una ola de indignación en Michoacán y en todo el país, mientras las autoridades federales y estatales han prometido esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad federal refuerza coordinación con Michoacán para fortalecer el Plan por la Paz y la Justicia
Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán
Juan Carlos Oseguera firme en la SSP Michoacán; desmienten su salida
Sentencian a 26 años de prisión a homicida en León, Guanajuato
Más información de la categoria
Grupo Salinas se defiende ante lo que llama "espuria Suprema Corte"; acudirán ante instancias internacionales para no pagar impuestos
Omar García Harfuch recorre calles de Uruapan para supervisar seguridad
“Me hubiera encantado ver esta fotografía de Harfuch patrullando Uruapan pero con Carlos Manzo por un lado": Memo Valencia
Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos al SAT: Suprema Corte
Comentarios