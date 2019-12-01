Omar García Harfuch recorre calles de Uruapan para supervisar seguridad

Omar García Harfuch recorre calles de Uruapan para supervisar seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:39:24
Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, realizaron un recorrido por las calles de Uruapan, Michoacán, con el propósito de revisar los retenes instalados para garantizar la seguridad de los uruapenses.

Pasadas las 11:00 horas arribaron las autoridades federales al Cuartel de la Guardia Nacional, que está a un costado del aeropuerto, sitio de donde salieron en una patrulla del Ejército mexicano para llevar a cabo el recorrido.

Tras el recorrido, se tiene previsto que García Harfuch sostenga una reunión con la presidenta municipal Grecia Quiroz, así como con diversos actores políticos para garantizar la seguridad en la región.

Lo anterior forma parte de la gira del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para supervisar los avances del Plan Michoacán por la paz y la justicia, tras el homicidio del alcalde uruapense Carlos Manzo.

