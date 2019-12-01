Gabinete de Seguridad federal refuerza coordinación con Michoacán para fortalecer el Plan por la Paz y la Justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 14:52:18

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar en Morelia.

En el encuentro participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo, con el propósito de revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante la reunión, se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y garantizar la protección de las familias michoacanas. Las autoridades locales manifestaron su respaldo a la estrategia integral y su disposición para continuar trabajando de manera conjunta con el Estado y la Federación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; y otras autoridades federales realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan, donde García Harfuch reconoció la labor y valentía del personal del Ejército y la Guardia Nacional que participa en tareas de patrullaje, vigilancia territorial y contención.

En las últimas 24 horas, en operaciones realizadas en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas, aseguradas armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y cinco kilogramos de metanfetamina. Además, se recuperaron 398 computadoras robadas como parte de la Operación Paricutín.

El Gobierno de México destacó la colaboración del Gobierno de Michoacán, legisladores, cámaras empresariales y presidentes municipales en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.