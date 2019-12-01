Juan Carlos Oseguera firme en la SSP Michoacán; desmienten su salida

Juan Carlos Oseguera firme en la SSP Michoacán; desmienten su salida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 11:41:20
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Luego de distintas versiones periodísticas que confirmaban la salida de Juan Carlos Oseguera Cortés de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Noventa Grados pudo confirmar que el secretario está firme en su puesto y no piensa renunciar al cargo.

Incluso, Oseguera Cortés estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad federal con autoridades del estado este jueves por la mañana, para supervisar los avances del Plan Michoacán por la justicia y la paz.

En las últimas horas, distintas versiones suponían la salida del titular de la SSP, sin embargo, en eso quedaron, en simples rumores, una vez que el propio secretario de Seguridad confirmó que “está más firme que nunca”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó que el funcionario de seguridad haya puesto su renuncia sobre la mesa o se tenga intención de removerlo de su cargo.

Ahora, las autoridades deberán estar enfocadas en encontrar soluciones a los problemas de inseguridad que aquejan al estado y el bienestar social, con la implementación del denominado Plan Michoacán.

