Grupo Salinas se defiende ante lo que llama "espuria Suprema Corte"; acudirán ante instancias internacionales para no pagar impuestos

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- El conglomerado empresarial Grupo Salinas calificó como “un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el máximo tribunal votara en su contra en uno de los casos fiscales que mantiene con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa señaló: “La espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno de México. El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político.”

El grupo empresarial, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, advirtió que continuará su defensa legal tanto en tribunales nacionales como internacionales, al considerar injusta la resolución.

“Seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos y exigiendo que los montos sean justos y correctos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir por muchos años más”, concluyó el comunicado.