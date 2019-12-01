Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Cristian Antonio “N”, alias “el Kichis”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Diego Alberto L., ocurrido en el municipio de Zamora, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el 21 de marzo del presente año, la víctima se encontraba sobre la avenida Naciones Unidas, del fraccionamiento Altamira, en Zamora, cuando arribó al sitio el investigado, quien presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole diversas lesiones que le causaron la muerte. Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga.

Derivado de las investigaciones, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en reclusión.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Cristian Antonio “N” El Kichis, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se concedió un plazo de un mes para la investigación complementaria.