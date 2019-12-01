Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán

Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 13:54:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Cristian Antonio “N”, alias “el Kichis”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Diego Alberto L., ocurrido en el municipio de Zamora, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el 21 de marzo del presente año, la víctima se encontraba sobre la avenida Naciones Unidas, del fraccionamiento Altamira, en Zamora, cuando arribó al sitio el investigado, quien presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole diversas lesiones que le causaron la muerte. Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga.

Derivado de las investigaciones, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en reclusión.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Cristian Antonio “N” El Kichis, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se concedió un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a "El Kichis", presunto homicida de un hombre en Zamora, Michoacán
Juan Carlos Oseguera firme en la SSP Michoacán; desmienten su salida
Sentencian a 26 años de prisión a homicida en León, Guanajuato
Juezas y jueces de Michoacán actúan con firmeza y compromiso social para garantizar justicia penal y proteger a la niñez
Más información de la categoria
Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos al SAT: Suprema Corte
"El mejor presidente en la historia moderna de México": Raúl Morón felicita a López Obrador por su cumpleaños
"Marcaste un antes y un después en la historia de México": Alfredo Ramírez Bedolla felicita a AMLO por su cumpleaños
Piden ediles reforzar colaboración con fuerzas federales en Michoacán: Bedolla
Comentarios