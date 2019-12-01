Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos al SAT: Suprema Corte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 13:15:03

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, con el que buscaba evitar el pago de un crédito fiscal por más de 33 mil millones de pesos determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por unanimidad de votos, los ministros aprobaron el proyecto presentado por Arístides Guerrero García, quien concluyó que el SAT actuó conforme a derecho y que no existían elementos para admitir el recurso legal interpuesto por la empresa.

Con ello, la Corte dio la razón a la autoridad hacendaria y ratificó la obligación de Elektra de cubrir el adeudo fiscal.

De acuerdo con la resolución, la reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue considerada fundada, por lo que queda firme la sentencia que ordena a Grupo Elektra pagar 33,306 millones 476 mil 349 pesos al fisco federal.

Cabe destacar que esta deuda, la más cuantiosa que enfrenta Salinas Pliego ante la Corte, deriva del no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a ejercicios fiscales anteriores, así como de multas, recargos y actualizaciones aplicadas por la autoridad tributaria.